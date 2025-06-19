Арестован бывший заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Кадыров

В Москве арестовали бывшего заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрета Кадырова. Причиной стало то, что он незаконно оформил на свою сестру Ларису Кадырову 6 тысяч кв. м земли в Приэльбрусье для строительства санатория, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в сентябре 2024 года женщину задержали и этапировали в столицу. По данным следствия, Лариса Кадырова незаконно присвоила себе в собственность земельный участок рядом с альпинистским лагерем Адыл-Су, расположенным недалеко от поселка Эльбрус. В 2015 году местный суд постановил, что администрация обязана заключить с женщиной договор купли-продажи участка за 450 тысяч рублей. При этом его кадастровая стоимость составляла 8,4 млн руб.

Следователи считают, что Кадыров, занимая должность судьи Эльбрусского суда, оформил землю на родственницу за бесценок для строительства санаторного комплекса. Мужчина работал судьей Эльбрусского районного суда с 2006 года, в 2018 – 2022 годах — прокурором Эльбрусского района. С февраля 2022 года был зампрокурора Кабардино-Балкарии. В конце 2024 года его сняли с поста.

Возможным сообщником Кадырова является бывший заместитель председателя Верховного суда КБР Мурат Эфендиев. Мужчина находится в розыске МВД, его еще не арестовали. Он подозревается в мошенничестве, отмывании денег в особо крупном размере и махинациях с земельным участком в Приэльбрусье на 31 млн рублей. Эфендиев занимал посты председателя Эльбрусского районного суда (2014-2020) и заместителя председателя Верховного суда КБР.

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