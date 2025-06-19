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В России предложили создать единый стандарт для курьеров

Сенатор Шейкин предложил проверять курьеров на наличие судимости
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Член Совета Федерации Артем Шейкин предложил Министерству труда создать единый профессиональный стандарт для курьеров, письмо есть в распоряжении «Газеты.Ru». По мнению сенатора, курьеры спешат выполнить больше заказов и нарушают ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью других людей.

«Стремясь увеличить собственный доход, многие курьеры вынуждены брать больше заказов и выполнять их в максимально сжатые сроки. Это нередко приводит к массовому нарушению правил дорожного движения. Такие действия не только повышают уровень аварийности, но и создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан, включая пешеходов, других участников дорожного движения и самих курьеров. В результате бездействия в части нормативного регулирования данные риски лишь нарастают», — считает сенатор.

Шейкин добавил, что в России нет закона, регулирующего правовую деятельность курьеров, порядок идентификации и правовой статус. Поэтому нужен единый профессиональный стандарт, уверен он.

«Данный стандарт мог бы включать следующие ключевые требования к курьерам: отсутствие медицинских противопоказаний и ограничений к управлению ТС и СИМ; обязательное прохождение медицинского осмотра; наличие водительских прав и сертификата о прохождении тестирования на знание Правил дорожного движения; соответствие требованиям к внешнему виду, экипировке и техническому состоянию используемых средств доставки; отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений», — заключил сенатор.

До этого Шейкин предлагал Минтрансу создать единый реестр курьеров. База данных помогла бы властям получить «актуальные данные» о сотрудниках сферы доставки.

Ранее в МВД подняли вопрос о регулировании работы некоторых курьеров.

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