В МВД подняли вопрос о регулировании работы некоторых курьеров

Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов высказал мнение, что работа курьеров по объявлениям в мессенджерах нуждается в законодательном регулировании. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в ходе следствия выявляем такой момент <...> это отсутствие регулирования в Telegram-каналах частных объявлений о предоставлении работы. Там серые курьеры, можно так их назвать, ищут работу и потом берут у потерпевших деньги, потом куда-то их несут. То есть эти каналы не модерируются, именно там эти курьеры эту работу находят», — сказал Филиппов в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Филиппова, речи о некой уголовной ответственности не идет, но какое-то законодательное регулирование нужно рассмотреть.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

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