На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД подняли вопрос о регулировании работы некоторых курьеров

В МВД предложили регулировать работу курьеров по объявлениям в мессенджерах
close
Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов высказал мнение, что работа курьеров по объявлениям в мессенджерах нуждается в законодательном регулировании. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в ходе следствия выявляем такой момент <...> это отсутствие регулирования в Telegram-каналах частных объявлений о предоставлении работы. Там серые курьеры, можно так их назвать, ищут работу и потом берут у потерпевших деньги, потом куда-то их несут. То есть эти каналы не модерируются, именно там эти курьеры эту работу находят», — сказал Филиппов в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Филиппова, речи о некой уголовной ответственности не идет, но какое-то законодательное регулирование нужно рассмотреть.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

Ранее Мизулина предупредила о рисках знакомства через Telegram-ботов.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами