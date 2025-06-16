Российские подростки избили девочку ради «минуты славы» в TikTok

В Новороссийске подростки избили девочку и выложили видео в TikTok

В Новороссийске подростки избили девочку, сняли все на видео и выложили это в соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

Инцидент произошел возле здания начальной школы в станице Раевской. На кадрах с места происшествия видно, как девушка-подросток издевается над младшей девочкой в розовой кофте. Несовершеннолетняя схватила ребенка за волосы, а затем стала пинать и таскать свою жертву. Сообщается, что компания подростков могла избивать и других детей.

Подростки сняли все на камеру и выложили видео в TikTok, назвав его «минута славы». Сотрудники полиции зарегистрировали информацию о случившемся и начали проверку по факту произошедшего, сообщили в УМВД России по городу.

Ранее в Москве подростки избили мужчину за его внешний вид и атаковали автобус.