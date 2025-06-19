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В Молдавии ведущая объявила о своем уходе в прямом эфире

В Молдавии телеведущая Юлия Федорова объявила об уходе с ТВ из-за цензуры
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Depositphotos

В Молдавии телеведущая Юлия Федорова объявила о своем уходе и закрытии своей программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV из-за цензуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в ток-шоу Федоровой принимали участие как представители оппозиции, так и правящих партий.

«Сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова. И, что немаловажно: игнорирования здравого смысла. Критически мыслящий журналист оказался зажат со всех сторон «демократическим государством <...> Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема», — заявила Федорова.

В связи с этим телеведущая подчеркнула, что вынуждена, возможно, временно, закрыть «телевизионную страницу своей жизни».

До этого канадский участник пресс-тура в Донбасс в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию» Алекс Репортерфай рассказал, что западные СМИ подвергали цензуре и блокировали материалы о ситуации в Донбассе.

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС заставляет жителей жить в цифровом концлагере.

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