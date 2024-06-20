Забайкалец получил пулю в голову от знакомого и чудом выжил

В Забайкальском крае правоохранители начали расследование нападения местного жителя на знакомого. Об этом сообщает издание Chita.ru в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, 19 июня 25-летний житель села Нижние Ключи выстрелил в голову 32-летнему знакомому из огнестрельного оружия. Поводом для ссоры и последующих действий стала личная неприязнь.

Пострадавший чудом выжил, сейчас он находится в реанимации Нерчинской центральной районной больницы. Информация о состоянии мужчины не уточняется.

Нападавшего задержали полицейские через несколько часов после инцидента. Решается вопрос о его заключении под стражу и предъявлении обвинения.

До этого в Томской области мужчина прострелил ногу знакомому ради отправки на СВО. Мужчина надеялся получить тюремный срок и подписать контракт с Минобороны, но у него ничего не вышло.

Ранее в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание.