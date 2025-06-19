В Сбере назвали дипфейки систематической угрозой

Дипфейки стали систематической угрозой, заявил «Известиям» заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках ПМЭФ.

«В скором времени технологии ИИ сотрут для злоумышленников языковые границы. Мошенник будет говорить или писать на одном языке, а его жертва будет онлайн слышать и читать другой – родной для себя», — сказал он.

Кузнецов отметил, что в Сбере научились эффективно выявлять и блокировать операции с использованием дипфейков в реальном времени.

«Сбер запатентовал технологию на основе ИИ, позволяющую эффективно выявлять дипфейки. Пока внутреннее рабочее название сервиса – «Алетейя», его эффективность сейчас достигает 98%. Мы планируем открыть публичный доступ к нему», — сказал он.

По его словам, подобные решения будут интегрированы во все цифровые продукты и сервисы Сбера, в которых могут быть использованы дипфейки.

«В первую очередь, это актуально для СМИ, соцсетей, операторов связи и различных сетевых ресурсов. Также необходимо вводить отдельную ответственность за использование дипфейка в преступных целях. Люди должны быть защищены от дипфейков, а задача бизнеса и государства - обеспечить эту защиту», — сказал Кузнецов.

Ранее в Сбере сообщили, что эффективность их антифрод-системы достигает 99,9%.