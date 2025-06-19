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Россиянин попросил Бастрыкина «одолжить машину времени» и получил штраф

В Петербурге мужчина попросил у Бастрыкина машину времени и получил штраф 20 тысяч
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Shutterstock

Житель Санкт-Петербурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой на плакате «одолжить машину времени» и получил штраф 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«Произошло публичное мероприятие в виде одиночного пикетирования с целью выражения своих мнений против деятельности председателя СК РФ с использованием сборно-разборной передвижной конструкции путем вывешивания плакатов на борт грузового автомобиля «Газель» с изображением неизвестного мужчины, надписью и QR-кодом»‎, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пикет с властями города мужчина не согласовал.

В конце марта этого года в Петербурге суд отправил в колонию женщину, устраивавшую антивоенные пикеты в центре города. Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Елены Абрамовой, которую признали виновной в двух эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.280.3 УК РФ. До этого женщину привлекали к ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Ранее в России оштрафовали соавтора книги «Лето в пионерском галстуке».

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