Россиянка получила два года колонии за антивоенные пикеты в центре Петербурга

В Петербурге женщину отправили в колонию за антивоенные пикеты

В Петербурге суд отправил в колонию женщину, устраивавшую антивоенные пикеты в центре города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Елены Абрамовой, которую признали виновной в двух эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.280.3 УК РФ. До этого женщину привлекали к ответственности по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Установлено, что Абрамова 29 апреля и 4 июня 2023 года возле дома №35 по Невскому проспекту устраивала антивоенные пикеты, держа в руках плакаты с надписями. Таким образом, она умышленно совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, будучи лицом, уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима. Ей также на 2,5 года запретили заниматься распространением информации о деятельности ВС РФ и госорганов России, а также проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и участвовать в них.

Ранее в Екатеринбурге задержали активисток, вышедших на пикет в честь 8 Марта.