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В Башкирии мужчина решил покосить траву на участке и нашел опасный снаряд времен ВОВ

В Башкирии мужчина нашел снаряд времен ВОВ, осматривая участок перед работами
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Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии разминировали снаряд, который местный житель обнаружил на участке. Об этом сообщает управление Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в Кушнаренковском районе. Мужчина решил покосить траву на территории, но прежде, чем заняться этим, осмотрел участок. В какой-то момент он обнаружил снаряд с коррозией и вызвал специалистов.

«В ходе осмотра специалисты установили, что находка представляет собой 85-мм осколочный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны с деформированным взрывателем», – сообщается в публикации.

По словам экспертов, предмет представлял серьезную опасность для жизни. Его вывезли в безопасное место и уничтожили.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подобных предметов нельзя приближаться к ним.

До этого в Волгоградской области на улице нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ. По данным местных СМИ, предмет торчал из-под земли недалеко от аптеки и магазина. Предположительно, снаряд привезли вместе со строительным мусором.

Ранее в московском районе Раменки обнаружили снаряд времен ВОВ.

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