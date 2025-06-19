Россиянам объяснили, почему важно держать дверцу стиральной машины открытой

Дверцу стиральной машины важно держать открытой после стирки, потому что сохранение влажности внутри приведет к развитию плесени и бактерий. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным специалистов, за 48 часов в закрытой технике начнет размножаться черная плесень, которая может испортить ее — разрушить резиновые уплотнители и разъесть металлические детали. Кроме того, это может привести к появлению запаха на одежде после стирки.

«Оставляйте дверцу приоткрытой после стирки! Этот элементарный прием позволяет полностью просушить барабан и избежать всех перечисленных проблем. Специалисты рекомендуют держать машинку открытой минимум три-четыре часа после использования», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что цикл предварительного замачивания в современных стиральных машинах поможет избавиться от стойких пятен на одежде. Так, например, замачивание перед основной стиркой поможет справиться с пятнами на спортивной одежде, засохшей пищей на скатертях или серых полотенцах. К воде можно добавить моющее средство или специальный раствор для замачивания, чтобы усилить эффект.

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