В клининговых компаниях раскрыли секрет очищения плинтусов

Для эффективного очищения плинтусов важно сначала пройтись по ним сухой микрофиброй или воспользоваться пылесосом с насадкой для щелей, чтобы не навредить материалу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на специалистов клининговых компаний.

После этого они рекомендуют переходить к влажной уборке с помощью раствора из теплой воды и капли нейтрального моющего средства. Если есть стойкие пятна, эксперты советуют налить немного белого уксуса и насыпать соду. После этого место нужно протереть мягкой губкой и влажной тряпкой.

«Не стоит использовать хлорку, отбеливатели, абразивные порошки или металлические губки — все это может повредить покрытие и оставить царапины», — добавили в сообщении.

CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова до этого рассказала «Газете.Ru», что в стиле «грязный шик» в интерьере жилья дизайнеры используют потертости, разводы, налет и благословляют клинеров на беспорядок. По ее словам, это такая нарочитая небрежность, искусственное состаривание и игра с эффектами «забытости», которые создают атмосферу богемного уюта.

Ранее были названы привычки, которые помогут поддерживать чистоту и уют дома.