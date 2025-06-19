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В Израиле назвали число пострадавших от утреннего ракетного обстрела Ирана

MDA: более 30 человек пострадали в Израиле от ракетного обстрела из Ирана
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Кадр из видео/Соцсети

Более 30 человек пострадали в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны Израиля утром 19 июня. Об этом сообщает Служба скорой помощи Израиля (MDA) в соцсети X.

Отмечается, что двое пострадавших в тяжелом состоянии, их увезли в больницы. Еще 30 человек получили легкие осколочные травмы. Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь нескольким раненым в ряде других мест, добавили в пресс-службе.

Утром 19 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет рухнула на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в армии Израиля рассказали, что помогает избегать большего числа жертв при атаках Ирана.

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