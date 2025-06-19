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Автоэксперт рассказал, по каким признакам можно распознать скрученный пробег у машины

Автоэксперт Баканов: потертости на руле могут говорить о скрученном пробеге авто
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Pixabay

Потертости на руле и сиденьях могут выступать признаками скрученного пробега. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, новые элементы салона, например накладки на педали, также могут сигнализировать об этом. Он уточнил, что заводские чаще всего стираются к 100 тыс. км. Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на состояние двигателя. Если при маленьком пробеге во время прогрева авто он начинает сапунить, это говорит о скрутке.

Специалист добавил, что на некоторых деталях машины может присутствовать маркировка, которая поможет сопоставить дату замены с заявленным пробегом.

«К примеру, если заглянуть под капот немецких автомобилей, там очень много деталей, узлов и агрегатов, на которых указана дата выпуска. За счет этого можно собрать массу информации, чтобы сопоставить изменения», — уточнил Баканов.

Чтобы точно выявить скрученный пробег, он посоветовал воспользоваться услугами подборщика.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого рассказал «Газете.Ru», что недобросовестные продавцы подержанных автомобилей скручивают их пробег по определенным шаблонам.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля с пробегом в России.

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