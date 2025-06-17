Россиянам назвали четыре верных признака скрученного пробега у автомобиля

Недобросовестные продавцы подержанных автомобилей скручивают их пробег по определенным шаблонам. Об этих признаках «Газете.Ru» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Пробег скручивается у машин, накатавших сотни тысяч километров. У таких автомобилей заметны сильные потертости сидений, руля и педалей. Например, заводские накладки педалей стираются к 100 тыс. километров пробега. Новые элементы салона — повод для вопросов, ведь заменили, скорей всего, изношенную деталь», — рассказал эксперт.

Верный признак большого пробега — многочисленные царапины на порогах, кромках капота и дверях. Стоит осмотреть и приборную панель. Иногда мастера грубо вскрывают корпус, и можно увидеть следы от инструментов. Механик автосервиса может заметить разницу между износом деталей и показаниями одометра. Например, снижение компрессии в цилиндрах двигателя говорит о сильно изношенной поршневой группе, отметил специалист.

Родионов призвал обязательно проверять цифровой след машины — отчеты на различных сайтах. Если пятнадцатилетний автомобиль заезжал на СТО для ремонта с пробегом 200 тыс. километров, а через год его продают с пробегом в 150 тыс. километров, то в отчете будет заметно несоответствие.

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