На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали четыре верных признака скрученного пробега у автомобиля

Fit Service назвал четыре признака скрученного пробега у автомобиля
close
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Недобросовестные продавцы подержанных автомобилей скручивают их пробег по определенным шаблонам. Об этих признаках «Газете.Ru» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Пробег скручивается у машин, накатавших сотни тысяч километров. У таких автомобилей заметны сильные потертости сидений, руля и педалей. Например, заводские накладки педалей стираются к 100 тыс. километров пробега. Новые элементы салона — повод для вопросов, ведь заменили, скорей всего, изношенную деталь», — рассказал эксперт.

Верный признак большого пробега — многочисленные царапины на порогах, кромках капота и дверях. Стоит осмотреть и приборную панель. Иногда мастера грубо вскрывают корпус, и можно увидеть следы от инструментов. Механик автосервиса может заметить разницу между износом деталей и показаниями одометра. Например, снижение компрессии в цилиндрах двигателя говорит о сильно изношенной поршневой группе, отметил специалист.

Родионов призвал обязательно проверять цифровой след машины — отчеты на различных сайтах. Если пятнадцатилетний автомобиль заезжал на СТО для ремонта с пробегом 200 тыс. километров, а через год его продают с пробегом в 150 тыс. километров, то в отчете будет заметно несоответствие.

Ранее стали известны пять причин, чтобы избавиться от машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами