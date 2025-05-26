На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ «предсказать» преждевременные роды по анализу крови

ESHG: преждевременные роды можно предсказать за четыре месяца до начала
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Больницы акушерства и гинекологии Фуданьского университета (Китай) создали новый анализ крови, который способен предсказать риск преждевременных родов более чем за четыре месяца до предполагаемой даты. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека (ESHG), проходящей в Милане.

Тест основан на выявлении специфических фрагментов внеклеточной РНК (вкРНК) в крови беременной женщины. Это молекулы РНК, которые циркулируют в крови вне клеток. Они образуются в результате естественного клеточного обновления: клетки организма (в том числе плаценты и плода во время беременности) выделяют фрагменты своей РНК в кровь, когда погибают или активно выбрасывают содержимое.

Эти фрагменты несут информацию о генах, которые были активны в исходных клетках, и могут отражать текущее состояние тканей и органов. В контексте беременности вкРНК особенно ценны, потому что позволяют получить информацию о развитии плода и плаценты без инвазивных процедур.

Ученые выяснили, что на 16-й неделе беременности у женщин, у которых впоследствии происходят преждевременные роды, наблюдается отчетливый и характерный профиль циркулирующей РНК. Ученые отмечают, что этот биомаркер может стать основой для новой формы «жидкой биопсии», которая может использоваться наряду с другими пренатальными тестами.

По данным ученых, ежегодно в мире преждевременно рождаются около 13,4 миллиона детей. Недоношенные новорожденные чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями — незрелостью органов, нарушениями дыхания, желтухой, трудностями с кормлением и инфекциями. В долгосрочной перспективе возможны серьезные последствия, такие как детский церебральный паралич, эпилепсия и слепота, что создает серьезное эмоциональное и финансовое бремя для семей.

Ранее был разработан метод безопасного лечения осложнений во время беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами