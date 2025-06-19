Врач озвучил неожиданный сигнал развития болезни Альцгеймера

Ухудшение обоняния в пожилом возрасте может сигнализировать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом kp.ru рассказал психиатр-нарколог и психотерапевт Александр Поликарпов.

По его словам, это особенно касается людей, которые имеют генетическую предрасположенность к ней.

Невролог сети пансионатов «Теплые беседы» Андрей Черемухин рассказал газете «Известия», что потеря обоняния, проблемы с зубами и внезапное ухудшение зрения могут быть ранними сигналами надвигающихся когнитивных нарушений.

«У людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском болезни Альцгеймера, обоняние хуже в среднем на 37%», — отметил Поликарпов.

Он отметил, что на фоне развития недуга в мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид, который способен затрагивать участки мозга, которые обрабатывают запахи. Это и грозит нарушением обоняния.

Ученые из Института Бака до этого адаптировали технологию CAR-иммунотерапии, ранее применявшуюся в борьбе с раком, для лечения болезни Альцгеймера. Они наделили модифицированные иммунные клетки способностью разрушать не опухоли, а скопления токсичных белков в мозге.

Ранее ученые составили карту мутаций, запускающих болезнь Альцгеймера.