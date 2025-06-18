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Иммунные клетки мозга «настроили» на борьбу с болезнью Альцгеймера

JTM: CAR-иммунотерапию рака адаптировали для терапии болезни Альцгеймера
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Depositphotos

Ученые из Института Бака адаптировали технологию CAR-иммунотерапии, ранее применявшуюся в борьбе с раком, для лечения болезни Альцгеймера. Они наделили модифицированные иммунные клетки способностью разрушать не опухоли, а скопления токсичных белков в мозге. Результаты опубликованы в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

CAR-терапия (Chimeric Antigen Receptor) предполагает генетическую модификацию иммунных клеток, обычно Т-лимфоцитов. Это необходимо, чтобы они приобрели химерные рецепторы, способные распознавать конкретные молекулы-мишени. В онкологии такие клетки нацеливаются на антигены опухоли и уничтожают раковые клетки. В случае с болезнью Альцгеймера стратегия изменилась: цель CAR-клеток — не разрушение, а защита.

Ученые создали иммунные клетки с химерными антигенными рецепторами (CAR), которые способны распознавать и избирательно связываться с токсичными формами бета-амилоида и тау-белка — ключевыми биомаркерами нейродегенерации при болезни Альцгеймера.

Благодаря прицельному действию CAR-клеток, лекарства можно доставлять строго в пораженные участки мозга, сводя к минимуму побочные эффекты, включая судороги и внутричерепные кровоизлияния.

Чтобы ускорить дальнейшие исследования, ученые выложили в открытый доступ все данные о рецепторах, включая аминокислотные последовательности. Это позволит другим научным группам быстрее воспроизводить и адаптировать технологию в своих лабораториях.

Ранее ученые нашли способ уничтожить самый опасный рак мочевого пузыря без операции.

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