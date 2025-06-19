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В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом

В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом после употребления молока
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Haggardous50000/Shutterstock

Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве подчеркнули, что групповой случай заболевания бруцеллезом выявлен в селе Ичин Сулейман-Стальского района. Члены одной семьи заразились в результате употребления молочной продукции. Среди восьми заболевших двое детей.

Результаты эпидемиологического расследования выявили, что в селе имелось хроническое неблагополучие по бруцеллезу среди домашнего скота – выявлено 20 голов инфицированного скота, добавили в управлении.

До этого врач-инфекционист, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, что молоко, купленное у частных предпринимателей, может быть опасным для здоровья, потому что в нем могут появиться патогенные микроорганизмы. По его словам, употребление такого молока грозит заражением бруцеллезом, который передается людям от больных животных.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости рядом инфекций.

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