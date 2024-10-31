Врач предупредил об опасности молока, купленного у частных предпринимателей

Молоко, купленное у частных предпринимателей, может быть опасным для здоровья, потому что в нем могут появиться патогенные микроорганизмы. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-инфекционист, эпидемиолог Вадим Покровский.

«Одна из проблем в том, что молоко портится достаточно быстро, поэтому главный принцип — это кипячение молока. Мы покупаем также пастеризованное молоко — оно, как правило, тоже безопасно. Большую опасность представляет, конечно, молоко, которое могут купить где-то у частных предпринимателей», — объяснил эксперт.

По его словам, употребление такого молока грозит заражением бруцеллезом, который передается людям от больных животных. Данная инфекция может поражать различные органы и системы организма человека. Ее также может передать персонал, который ухаживает за животными, например, если он не будет тщательно мыть руки.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что людям с непереносимостью лактозы следует ограничить употребление молочных продуктов. По ее словам, при непереносимости лактозы у взрослых могут наблюдаться газообразование и пенистый стул.

Ранее врач объяснила популярность альтернативного молока в России.