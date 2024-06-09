Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости рядом инфекций

Роспотребнадзор: в 2023 году в РФ выросла заболеваемость корью и коклюшем

close
100%
Depositphotos

Количество случаев заражения рядом инфекций в РФ заметно увеличилось в 2023 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на ежегодный доклад Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Из отчета следует, что в прошлом году общее число случаев заражения инфекционными или паразитарными заболеваниями снизилось на 30% по сравнению с 2022 годом. По итогам 2023 года соответствующий показатель составил 39,8 млн случаев, тогда как в предыдущем году данное значение достигло отметки в 57 млн случаев.

Тем не менее некоторые заболевания, наоборот, распространялись более стремительно по сравнению с 2022 годом. В частности, число случаев заражения коклюшем выросло в 7,6 раза по сравнению со среднемноголетними показателями.

Корью и гемофильной инфекцией в 2023 году заболели в семь и в 2,8 раза больше человек соответственно, если сравнивать с предыдущим годом. Количество случаев заражения норовирусной инфекцией и туляремией увеличилось в два и в 2,4 раза соответственно. В 5,6 и в 1,5 раза выросло число заразившихся вирусной внебольничной пневмонией, а также энтеровирусными инфекциями и бруцеллезом соответственно.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о риске начала новой пандемии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами