Мосгорсуд переехал в богадельню

Мосгорсуд переехал в Евангелическую богадельню на время ремонта

Мосгорсуд на время ремонта основного здания переезжает в Евангелическую богадельню в Немецкой слободе. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде рассказали, что переезд состоится 23 июня. Со следующей недели рассмотрение всех уголовных и административных дел, где Мосгорсуд является первой инстанцией будет проходить в доме 32/1 на улице Фридриха Энгельса.

Богадельня Евангелического попечительства была создана в историческом центре Москвы в 1898 году по проекту Федора Роде. Ее здание было построено в 1847 году на территории Немецкой слободы, где селились иностранцы.

В апреле Басманный районный суд Москвы тоже временно переехал в здание Тверского и Мещанского судов (улица Каланчевская, 43а). Причиной стал ремонт здания по адресу улица Каланчевская, 11. Посетители суда часто жаловались на отсутствие в старом здании столовой, кондиционера, а также некомфортные условия в туалете и ограниченное пространство в коридоре.

Ранее Маск переехал в здание рядом с Белым домом.