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Басманный районный суд Москвы временно переехал

«Ведомости»: Басманный районный суд Москвы временно переехал в другое здание
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Басманный районный суд Москвы временно переехал в здание Тверского и Мещанского судов (улица Каланчевская, 43а). Об этом пишут «Ведомости».

Причиной для переезда стал ремонт здания, в котором располагался Басманный районный суд, на улице Каланчевской, 11.

В 2020 году предполагалось, что обновленный корпус Басманного районного суда построят позади действующего здания на Каланчевской, а старое реконструируют и свяжут с ним переходом. Внутри планировали обустроить отдельные зоны для посетителей, сотрудников и конвоя, говорится в публикации.

По информации издания, посетители суда часто жаловались на отсутствие в старом здании столовой, кондиционера, а также некомфортные условия в туалете и ограниченное пространство в коридоре.

На сайте столичных судов общей юрисдикции отмечается, что гражданская канцелярия и приемная Басманного суда сейчас находятся на девятом этаже Мещанского районного суда (кабинет 905), а уголовная канцелярия располагается на третьем этаже (кабинеты 345, 347). Приемную председателя Басманного районного суда разместили на третьем этаже Тверского районного суда (кабинет 346). По старому адресу суда рассматривают дела только трое судей.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области.

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