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Жена российского магната потребовала в британском суде отправить его в тюрьму

London Standard: жена магната Крупеева потребовала его ареста в Британии
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Супруга российского нефтяного магната Михаила Крупеева потребовала в британском суде его ареста. Об этом сообщает газета London Standard.

По мнению Елены Крупеевой, ее муж неоднократно нарушал предписания Высокого суда Лондона во время идущего бракоразводного процесса, в частности Михаил Крупеев отказался выплачивать ей компенсацию судебных издержек в размере £837 тыс. ($1,12 млн).

Елена Крупеева и ее адвокаты считают, что поступки предпринимателя свидетельствуют о его «последовательном и наглом» неуважении к суду. В связи с этим, они требуют заключения нефтяного магната под стражу.

Михаил Крупеев ранее занимал посты в руководстве компаний Dana Petroleum и Sibir Energy. В настоящее время он является является неисполнительным членом совета директоров энергетической компании Gulfsands.

В прошлом году супруги после 36 лет брака начали процедуру развода. Поводом для расторжения брака стало, якобы, наличие у предпринимателя второй семьи в России. Сам Крупеев это обвинение отрицает.

31 марта сообщалось, что сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой Марией Абрамович после рождения ребенка.

Ранее звезда «Бумера» подал на развод после почти 20 лет брака.

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