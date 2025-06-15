Звезда «Бумера» подал на развод после почти 20 лет брака

Актер Андрей Мерзликин разведется после почти 20 лет брака. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Корреспонденты программы сослались на документы из мирового суда. Мерзликин уже подал заявление на развод. На данный момент артист официально не прокомментировал сообщения о разрыве.

В передаче отметили, что в последнее время супруги стали не выходить в свет вместе, а также не отпраздновали годовщину свадьбы. Это спровоцировало первые слухи о разводе.

Мерзликин женился на психологе Анне Осокиной в 2006 году. У пары двое сыновей и две дочери. Мерзликин рассказывал, что вместе с супругой старается уделять внимание каждому ребенку отдельно и проводить время так, как им нравится. По мнению артиста, это очень важно, чтобы в будущем избежать многих психологических травм и обид на родителей.

Андрей Мерзликин известен по роли Димона «Ошпаренного» в картине «Бумер». В 2018-м он удостоился звания заслуженного артиста России. В фильмографии актера более 170 ролей. Он сыграл в проектах: «Триггер», «Молодежка», «И снова здравствуйте!», «Брестская крепость».

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