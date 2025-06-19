Гадалка «сняла порчу» с россиянина за 1,3 млн рублей

В Чебоксарах 40-летний мужчина доверился «потомственной ясновидящей» и лишился 1,3 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел после того, как 40-летний житель Чебоксар обратился к гадалке, сайт которой он нашел в интернете. Он решил обратиться к ней, чтобы понять, почему ему не удается создать семью. «Ясновидящая», изучив присланное мужчиной фото, диагностировала у него «порчу» и предложила услуги по ее снятию.

В течение месяца мужчина занимал деньги у знакомых и в микрозаймах — он перевел аферистке свыше 1,3 млн рублей. А она, в свою очередь, присылала ему видео с обрядами, которые требовала немедленно удалять, чтобы «порча не распространялась». После завершения «сеансов» она должна была вернуть ему деньги, но этого не произошло — мошенница перестала выходить на связь. Обманутый клиент обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Ленобласти пенсионерка отдала «ведьме с рынка» полмиллиона рублей.