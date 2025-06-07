В Ленобласти пенсионерка отдала «ведьме с рынка» полмиллиона рублей

78.ru: в Ленобласти пенсионерка отдала гадалке 500 тысяч рублей за снятие порчи

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали лжегадалку, которая выманила у пенсионерки полмиллиона рублей за снятие порчи. Об этом сообщает 78.ru.

77-летняя жительница Колпино встретила «ведьму» на рынке. Лжегадалка сообщила пожилой женщине, что на ее сыне и внуке наложена порча и предложила провести специальный обряд.

Колдунья велела пенсионерке прийти в сквер, принести с собой деньги, стакан и ночную рубашку. Гадалка и ее сообщница провели «ритуал», завернули деньги в пакет и велели женщине 40 дней держать его под подушкой, не раскрывая. Она должна была пить чистую воду и по ночам читать молитвы.

Вечером пожилая женщина решила проверить пакет и обнаружила в нем вместо 500 тысяч рублей нарезанные газетные листы. Вместе с внуком она обратилась в правоохранительные органы. Мошенницу задержали по месту жительства во Всеволожске, возбуждено уголовное дело.

Ранее в московской больнице мать с сыном-инвалидом отправили лечиться к гадалке.