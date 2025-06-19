Для россиян любовь оказалась важнее карьеры

Для 41% работающих россиян любовь важнее карьеры, для 27% в приоритете продвижение по служебной лестнице. Чувства по-прежнему в приоритете, но доля карьеристов за два года выросла. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

41% россиян считают, что любовь важнее карьеры. 27% ставят на первое место профессиональные успехи. За два года выбирающих отношения стало на 4 п.п. меньше, а тех, кому важен должностной рост, — на 3 п.п. больше. Максимальное же число сторонников карьеры опросы фиксировали четыре года назад, в ковид (30%).

Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (37%).

Среди россиян и россиянок до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодежи больше всего карьеристов.

3 из 10 работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».

Ранее выяснилось, что россияне любят глазами и не прощают измен.