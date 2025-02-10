Россияне любят глазами и не прощают измен

Россиян можно назвать нацией романтиков: 7 из 10 респондентов верят в любовь и считают, что хотя бы раз в жизни ее должен испытать каждый. Впрочем, почти 11% признаются, что успели разочароваться в любви, а 10% относятся к ней скептически. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Но одно дело – рассуждать о любви в теории, и совсем другое – строить реальные отношения. Только 55% указали, что на момент опроса состоят в паре (в браке или сожительстве). Еще 22% ищут партнера. Однако нашелся и убежденные одиночки – таковых меньшинство, 21%.

Рассуждая о том, из чего складываются счастливые отношения, респонденты поставили на первые места доверие (84%), поддержку и заботу (75%), а также общие интересы и ценности (61%). Около половины опрошенных считают необходимым условием любви совместные цели и планы (49,8%) и чувство защищенности, которое возможно только рядом с по-настоящему близким человеком (47,9%). А вот страсть и влечение назвали «слагаемым» счастливой истории любви только 29,8% – почти столько же, сколько дружбу (28,3%).

По аналогии со «слагаемыми» есть в формуле любви и переменные, которые уничтожают отношения – «красные флаги». Главное из них – измены: их считают неприемлемыми 78% россиян. Каждый второй не готов терпеть токсичность партнера, физическое насилие, а также вредные привычки и зависимости – алкогольную, наркотическую, игровую. А вот инфантилизм и вмешательство в личную жизнь родителей или друзей партнера раздражают менее трети опрошенных.

Если в сложившейся паре больше ценятся внутренние качества, то на этапе поиска и выбора партнера россияне обращают внимание и на другие характеристики – физические и социальные. Так, 72,2% респондентов признались, что в первую очередь смотрят на внешность – и лишь потом на возраст (58%) и образование (35,1%). Каждого пятого из тех, кто находится «в активном поиске», интересуют также профессия, социальный статус и вероисповедание потенциального партнера. При этом уровень дохода и политические взгляды считают важными только 14,1% и 13,7% респондентов соответственно. А предшествующий сексуальный опыт интересует и вовсе только 10% «соискателей».

Среди прочих вариантов, которые респонденты добавили в список ценных качеств при выборе партнера, было также абстрактное «общее впечатление» – то, что, по их словам, «сложно выразить словами, это просто чувствуешь».

Найти свою половинку, считают опрошенные, легче всего в общем кругу друзей и знакомых (49,8%) или на работе/учебе (47,7%). Почти 40% в поисках пары заглядывают в соцсети, а около трети – в дейтинговые сервисы и на сайты знакомств. 22,5% не стесняются знакомиться на улице и в транспорте. А вот брачные агентства быстро уходят в прошлое – к ним обращаются менее 2% опрошенных.

Несмотря на то, что почти 80% россиян не против отношений, не каждый готов строить их «с кем попало». Так, в число «запретных» партнеров вошли женатые или замужние кандидаты. Возможность закрутить роман с теми, кто уже состоит в паре, рассматривает только треть опрошенных (против 64,4%, не готовых разбивать пары). Для 62% недопустимыми являются отношения по расчету, когда один из партнеров сближается с другим исключительно по финансовым причинам. А 59,5% не готовы вступать в связь с осужденными или заключенными.

При этом некоторые формы отношений, которые еще несколько десятилетий назад сочли бы как минимум спорными, сегодня в порядке вещей. Это и отношения на расстоянии, и отношения с большой разницей в возрасте, и служебный роман, завести который не прочь 78% россиян.

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