Россиянам рассказали, стоит ли сейчас отдыхать в Турции, Египте и ОАЭ

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке российские туристы, планирующие отпуск в ОАЭ, Египте и Турции, столкнулись с неопределенностью. Эксперты туриндустрии рассказали порталу Vokrugsveta.ru о текущих рисках и правилах компенсаций.

Камила Велибекова из компании «Премьер Туризм» подтвердила, что в Объединенных Арабских Эмиратах сохраняется стабильная обстановка, несмотря на региональный конфликт. Курорты работают в штатном режиме, однако авиамаршруты претерпели изменения: самолеты теперь облетают зоны напряженности, из-за чего время перелета увеличилось с 6 до 9 часов и более. Главными сложностями для туристов стали возможные задержки рейсов и экстремальная жара.

Туроператоры адаптируются к новым условиям, предлагая гибкие решения. При задержках вылета крупные компании компенсируют проживание в отелях — для этого туристам необходимо сохранять все чеки и документы. Если рейс отменен, возможен возврат средств за вычетом фактических расходов туроператора. Однако, как подчеркнула Велибекова, самостоятельные путешественники не могут рассчитывать на компенсации при добровольном отказе от поездки, поскольку официального запрета на посещение ОАЭ нет.

Дарья Гапанюк, менеджер сервиса «Туту», рекомендует туристам с ближайшими датами вылета оперативно уточнять статус рейсов у туроператоров. Авиакомпании уже перестраивают логистику, заменяя самолеты на более вместительные. Для тех, чья поездка запланирована на 2-3 месяца вперед, спешить с отменой не стоит — ситуация может стабилизироваться. При этом активное продвижение туров в регион временно приостановлено.

По данным экспертов, большинство туристов предпочитают не отказываться от отдыха, хотя бронирования в ОАЭ, Египет и Турцию сократились. Эти направления традиционно входят в топ-5 для россиян, занимая 45% турпотока в 2023 году.

Ранее в Израиле заявили, что Иран готов к переговорам.