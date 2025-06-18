Мигрант надругался над школьницей в Петербурге и получил десять лет строгого режима

В Петербурге мигранту дали десять лет колонии за надругательство над школьницей

В Петербурге вынесли приговор иностранцу, надругавшемуся над 14-летней девочкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля 2024 года в квартире на улице Афанасьевской. Мигрант совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, после чего в его отношении возбудили уголовное дело.

В результате суд признал доказательства следствия достаточными для вынесения обвинительного приговора по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ. Иностранцу назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого мигрант надругался над незнакомой школьницей возле жилого дома в Москве и оказался за решеткой. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

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