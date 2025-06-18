В Кузбассе пенсионер испугался «обыска» и лишился 3 млн рублей

Житель Прокопьевска поверил лжеследователю и остался без накоплений, испугавшись «обыска», он перевел мошенникам 3 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 65-летним пенсионером под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов и предложили приобрести новый ключ. Мужчина согласился, после чего получил СМС с паролем, который он назвал собеседнику. После этого ему начали поступать звонки якобы из силовых структур.

Аферисты убедили пожилого мужчину в том, что деньги на его банковских счетах могут использовать преступники, потому у него дома будет проведен обыск. Чтобы сохранить имевшиеся средства, их необходимо было перевести на якобы безопасный счет.

Следуя инструкциям, прокопчанин отправил деньги на указанные злоумышленниками реквизиты. Общий ущерб составил 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Татарстане 37-летний токарь поверил мошенникам и отдал им чужие деньги. Аферисты в течение недели убеждали мужчину перевести деньги на указанный счет. В отличие от типичных схем, пострадавший не брал кредитов и не лишался личных сбережений – он отдал 5 млн рублей, которые ему доверили на хранение.

Ранее студентка из Ярославля отдала приславшим ей цветы мошенникам 9 млн рублей.