В Иркутске рабочего придавило бетонными блоками на стройке

В Иркутске 43-летний мужчина получил травмы на строительной площадке многоэтажного дома, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на строительной площадке в Правобережном округе Иркутска. 43-летний рабочий находился на поддоне с бетонными блоками и вместе с ними упал с высоты. Пострадавшего придавило бетонными плитами, спасти его не удалось.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по технике безопасности на стройке, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге 27-летний мигрант не выжил, упав с 20-го этажа во время работ на стройке. Мужчина закреплял утеплитель на фасаде здания и упал с высоты, спасти его не удалось. Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение правил техники безопасности. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина прибыл в Россию в феврале текущего года и состоял на миграционном учете. Однако в строительной компании он был занят без официального оформления.

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