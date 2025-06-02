На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Иркутске рабочего придавило бетонными блоками на стройке

В Иркутске на стройке многоэтажки рабочего придавило бетонными плитами
close
СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске 43-летний мужчина получил травмы на строительной площадке многоэтажного дома, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на строительной площадке в Правобережном округе Иркутска. 43-летний рабочий находился на поддоне с бетонными блоками и вместе с ними упал с высоты. Пострадавшего придавило бетонными плитами, спасти его не удалось.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по технике безопасности на стройке, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге 27-летний мигрант не выжил, упав с 20-го этажа во время работ на стройке. Мужчина закреплял утеплитель на фасаде здания и упал с высоты, спасти его не удалось. Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение правил техники безопасности. Возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина прибыл в Россию в феврале текущего года и состоял на миграционном учете. Однако в строительной компании он был занят без официального оформления.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами