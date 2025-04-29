Девочка из Москвы совершила попытку суицида из-за угроз мошенников

Baza: в Москве школьница пыталась совершить суицид после общения с мошенниками

Школьница из Москвы едва не умерла после общения с мошенниками. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, аферисты связались с 13-летней девочкой в одном из ботов для знакомств. Они представились сверстницей школьницы и спустя некоторое время выманили у нее примерное местоположение.

После этого ребенок получил видео, на котором неизвестные в форме ВСУ приветствуют ее. Мошенники требовали с помощью видеосвязи показать квартиру и документы. В то же время «сотрудники МВД» написали ей, что неизвестные могут выманивать геолокацию для совершения терактов.

«В итоге девочка под давлением неизвестных выполнила их требования, но настолько сильно испугалась, что попыталась совершить суицид», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время сама пострадавшая вызвала медиков, сейчас ее жизни ничто не угрожает. По словам самой школьницы, злоумышленники постоянно были с ней на связи и не давали подумать.

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