Лемур в шотландском зоопарке признан старейшим в мире

Книга рекордов Гиннесса признала кольцехвостого лемура Стампи, проживающего в зоопарке в Шотландии, самым старым лемуром в мире, живущим в неволе, пишет UPI.

Стампи родился в июне 1986 года в графстве Суррей, и с 2005 года живет в шотландском зоопарке Five Sisters Zoo. По данным специалистов, средняя продолжительность жизни этих животных в условиях неволи составляет 20–25 лет, поэтому достижение лемура, дожившего до 39 лет, особенно впечатляет.

«День рождения Стампи — настоящее событие для всего зоопарка», — рассказали сотрудники зоопарка.

Несмотря на почтенный возраст, лемур сохраняет бодрость и активность. У него артрит, поэтому ему ежедневно дают лекарства, проводят еженедельные взвешивания и регулярно ухаживают.

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