Россиянин проник в чужой дом, чтобы поужинать и украсть тапочки

В Челябинской области мужчина проник в чужой дом ради ужина и кражи тапочек

В Челябинской области мужчина проник в чужой дом, где сам когда-то жил, чтобы поужинать и украсть тапочки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Чебаркуле в частном доме, который нынешняя хозяйка приобрела пять лет назад. Женщина, находясь в Челябинске, получила уведомление от системы безопасности о проникновении в дом. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили следы преступления — неизвестный проник в дом, разбив окно, поел продукты из холодильника, а затем похитил строительные инструменты и домашние тапочки хозяев. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший владелец этого дома, ранее судимый за имущественные преступления. Все похищенные вещи были найдены и возвращены хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчина заключен под стражу.

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