На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина выиграла в лотерею после посещения святилища в Таиланде

Жительница Таиланда трижды выиграла в лотерею после посещения храма
close
KhaoSod

Женщина выиграла в лотерею 190 тыс. бат (около 500 тыс. рублей) после посещения святилища в Таиланде, пишет Thaiger.

В день лотереи в храм Руаси Нен Тхат Пхуттхакун в провинции Аюттхая съезжаются местные жители и туристы. Люди приходят поклониться почитаемым божества и традиционно оставляют им дары — напитки, сладости, игрушки, рис.

Многие верят, что молитвы и подношения — короткий путь к исполнению желаний. Паломники стремятся попасть к священному водоему, где воск свечей образует цифры, которые считаются счастливыми числами для лотереи.

Так же поступила жительница провинции Патхумтхани, которая выиграла крупную сумму после визита в храм. Сначала она получила 160 тыс. бат с двух лотерейных билетов, а затем еще 30 тыс. Она уже забрала большую часть от выигранной суммы.

Ранее мужчина победил рак и четыре раза выиграл в лотерею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами