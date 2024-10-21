Химик-технолог оборудовал наркоцех на даче под Иркутском

В Иркутской области полицейские задержали химика-технолога, который изготовил в дачном домике более 20 кг наркотика. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Иркутском районе силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона, цех обустроил у себя на даче 35-летний местный житель. Как установили правоохранители, незаконной деятельностью мужчина занимался с ноября прошлого года, в мессенджере он нашел вакансию наркокурьера. «Работодатели», узнав, что он имеет образование химика-технолога, предложили ему заняться производством запрещенных веществ.

В ходе обыска дачи иркутянина было обнаружено и изъято около 1,8 кг мефедрона, 227 различных емкостей с неустановленной жидкостью общим объемом свыше пяти тысяч литров, а также лабораторное оборудование, респираторы и электронные весы.

В лесном массиве неподалеку был найден тайник, в котором мужчина спрятал около 20 кг мефедрона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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