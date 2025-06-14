Назван размер зарплаты для начисления максимальной пенсии в России

Чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за год, россиянам нужно зарабатывать не менее 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Об этом сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в интервью РИА href=«https://riaНовости.ru/20250614/pensiya-2022742096.html» target=«_blank»>РИА Новости.

Он напомнил, что размер страховой пенсии напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных баллов. В 2025 году их максимальное число ограничено 10 баллами. Для того чтобы получить их в полном объеме, необходим официальный годовой доход не ниже 2,76 млн рублей, что соответствует месячной зарплате в 230 тыс. рублей.

Никитин подчеркнул, что начисление баллов не увеличивается при более высокой зарплате — 10 баллов остаются пределом, независимо от дохода. В качестве примера он привел расчет: если у человека 30 лет официального стажа и высокая зарплата, то при выходе на пенсию в 2025 году размер выплаты может составить около 53 тыс. рублей в месяц, без учета дополнительных льгот.

Также депутат напомнил, что увеличить будущую пенсию можно с помощью дополнительных инструментов — таких как участие в программах добровольного пенсионного страхования, отчисления в негосударственные фонды или отсрочка выхода на пенсию.

Он порекомендовал гражданам регулярно проверять количество пенсионных баллов в личном кабинете на портале «Госуслуги», чтобы при необходимости своевременно скорректировать свои действия.

Ранее россиянам рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при зарплате в 100 тысяч рублей.