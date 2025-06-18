В Госдуме предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

Депутат Бессараб предложила ввести перерывы для работающих за компьютером

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять перерывы для отдыха работающим за компьютером. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий направила обращение в министерство труда РФ.

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах», — сказано в документе.

Бессараб уточнила, что их периодичность и продолжительность должна быть обусловлена медицинскими данными и экспертными заключениями.

В рамках действующего законодательства обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером не установлена.

Депутат в документе отметила широкое распространение ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) в различных профессиях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата.

До этого Бессараб поддержала запрет на посещение детсадов и школ без вакцинации.

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.