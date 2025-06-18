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В Госдуме предложили ввести перерывы для работающих за компьютером

Депутат Бессараб предложила ввести перерывы для работающих за компьютером
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила на законодательном уровне обязать работодателей предоставлять перерывы для отдыха работающим за компьютером. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий направила обращение в министерство труда РФ.

«Просим рассмотреть возможность введения на законодательном уровне обязательных требований к работодателям в предоставлении технологических перерывов при выполнении работ на персональных электронных вычислительных машинах», — сказано в документе.

Бессараб уточнила, что их периодичность и продолжительность должна быть обусловлена медицинскими данными и экспертными заключениями.

В рамках действующего законодательства обязанность работодателя предоставлять перерывы работникам в связи с работой за компьютером не установлена.

Депутат в документе отметила широкое распространение ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) в различных профессиях, а также прогрессирующий рост количества заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата.

До этого Бессараб поддержала запрет на посещение детсадов и школ без вакцинации.

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.

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