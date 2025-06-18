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В Ростовской области мужчина напал на мать своего ребенка и угрожал ее дочерям

Под Ростовом мужчина, напавший на многодетную мать, избежал реального срока
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Shutterstock

В Ростовской области осудили мужчину, который напал на свою сожительницу и угрожал ее детям. Об этом сообщает kp.ru.

София и Сергей жили вместе, воспитывали общего ребенка и двух дочерей женщины от первого брака, однако ревность мужчины разрушила отношения. Сергей надолго уезжал из дома, так как работал вахтовым методом, и стал подозревать сожительницу в измене. Супруги начали чаще конфликтовать, после одной из ссор мужчина пришел домой и на глазах у детей напал на Софию.

Сергей угрожал матери своего ребенка и ее дочерям, угрожал присутствующим, даже бабушке детей. Он требовал доказательства своего отцовства, и Софии пришлось спасаться бегством. Полиция задержала мужчину, было заведено уголовное дело. София подала заявление на лишение Сергея родительских прав, дети испытывают стресс и страх. В итоге Сергея осудили за угрозы расправой и приговорили к 180 часам обязательных работ.

Ранее россиянин поджег дом бывшей супруги и напал на нее с отверткой.

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