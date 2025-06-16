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Россиянин поджег дом бывшей супруги и напал на нее с отверткой

В Карачаево-Черкесии мужчина напал на бывшую жену и покалечил ее отверткой
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Карачаево-Черкесии мужчина сжег дом бывшей супруги и пырнул ее в живот отверткой, сообщает СК России по республике.

Все произошло 18 апреля в одном из населенных пунктов Малокарачаевского района. В тот период местный житель находился в затяжном конфликте со своей экс-супругой и после очередного скандала решил избавиться от нее. Он подготовил отвертку и канистру бензина, вернулся в дом женщины в темное время суток и устроил пожар.

Для этого злоумышленник разбил окно, вылил содержимое канистры внутрь комнаты и поджег. В этот момент из дома вышли его бывшая жена и несовершеннолетняя дочь. Между бывшими супругами завязалась драка, и в какой-то момент мужчина нанес отверткой несколько ударов в область брюшной полости женщины. Пострадавшую спасла ее дочь, благодаря которой она вовремя попала в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе по факту покушения на жизнь женщины. Обвиняемого заключили под стражу, в ближайшее время он предстанет перед судом. Известно, что мужчина уже возместил потерпевшей ущерб, оцененный в 203 тыс. рублей.

Ранее в Башкирии жена обвинила мужа в измене и ударила его ножом в грудь.

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