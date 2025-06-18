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Военнослужащий спас пять тонувших в озере человек

SCMP: солдат в Китае спас пять человек, которые тонули в озере
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Douyin

Военнослужащий Чжан Вэй, проходящий службу в Народно-освободительной армии Китая, стал героем после того, как спас пятерых человек, тонувших в озере, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в Шанцю, провинция Хэнань, когда Чжан находился там с матерью в отпуске. Услышав крики о помощи, он увидел группу из пяти человек, которые боролись с волнами: супружеская пара поссорилась и бросилась в воду, а трое мужчин попытались их спасти, но тоже оказались в опасности.

По словам военного, он бросился в озеро, особо не раздумывая. Один за другим он вытащил четверых человек на берег, но к этому моменту был уже настолько измотан, что едва держался на ногах. Его мать, наблюдавшая за происходящим, плакала и умоляла сына остановиться, чтобы не рисковать жизнью ради пятого человека, но сын ее не послушал и довел дело до конца.

После инцидента Чжана госпитализировали «для восстановления сил», а сам он заявил, что спасение людей было «всего лишь инстинктом».

Ранее яхтсмен выбросил за борт не умеющую плавать девушку и был арестован.

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