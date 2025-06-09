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Яхтсмен выбросил за борт не умеющую плавать девушку и был арестован

Британский яхтсмен был арестован, кинув в воду девушку, не умеющую плавать
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Британский яхтсмен был арестован в Португалии после того, как выбросил свою девушку, не умеющую плавать, в реку, пишет Metro.

По данным полиции, мужчина якобы во время ссоры на своей яхте выбросил женщину за борт и скрылся с места инцидента, зная, что она не умеет плавать. Пострадавшую заметила команда другого судна, оказавшая ей помощь. После этого она была доставлена в больницу, однако её текущее состояние остается неизвестным. Следствие не раскрывает ее национальности, хотя предполагается, что она также является гражданкой Великобритании.

Правоохранительные органы быстро установили местонахождение подозреваемого. Его задержали сотрудники морской полиции. Мужчину заключили под стражу в рамках продолжающегося расследования уголовного дела.

По информации прокуратуры, мужчина и женщина встречались около года и жили вместе на яхте, принадлежащей британцу, с декабря 20204 года. После ареста судно было изъято как вещественное доказательство.

Ранее не умеющий плавать мужчина спас тонувшую девочку-подростка с помощью дрона.

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