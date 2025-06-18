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Американец решил, что перед ним оборотень, и попытался забить в грудь мужчине осиновый кол

В США грабитель попытался вонзить в грудь жертве деревянный кол
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Idris Solomon/Reuters

В США молодой человек пытался вонзить деревянный кол в грудь мужчине, которого считал оборотнем. Об этом сообщает FOX 13.

На прошлой неделе 24-летний Хосе Мануэль Перес встретился со своим знакомым в заведении общепита в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Во время обеда Перес внезапно напал на своего спутника, якобы увидев в нем оборотня. Сначала он сделал жертве удушающий захват, а затем вытащил «деревянный кол с гвоздем», заявив пострадавшему, что «собирается пронзить его сердце».

Жертве удалось сбежать, а Перес попытался покинуть место происшествия, забрав ее рюкзак, но был схвачен полицией. При задержании преступника в его кармане нашли несколько камней. Подозреваемый заявил, что принес их на встречу с пострадавшим, ожидая нападения с его стороны. Переса отправили под стражу без права внесения залога и предъявили ему обвинения в тяжком ограблении.

Ранее российский подросток зарубил отца топором из-за ссоры на религиозной почве.

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