Российский подросток зарубил отца топором из-за ссоры на религиозной почве

Под Волгоградом спор отца и сына из-за религии привел к поножовщине

В Волгоградской области 15-летний подросток, зарубивший отца топором, собирался поменять религию ради девушки. Об этом стало известно изданию «НовостиВолгограда.ру».

Инцидент произошел в Светлоярском районе. По данным источника, конфликт между отцом и сыном возник после того, как подросток заявил, что намерен принять православие из-за девушки.

Родитель воспринял это как предательство и негативно отреагировал на известие, тогда влюбленный юноша схватил топор и нанес отцу не менее десяти ударов, в том числе по голове.

Далее молодой человек попытался «залечь на дно» и даже перекрасил волосы в ближайшей парикмахерской, но был задержан оперативниками в Дзержинском районе Волгограда.

Известно, что подросток вырос в благополучной семье, его отец работал прорабом, а мать — уборщицей. Также сообщается, что мальчик имел серьезные проблемы с психическим здоровьем, но считался примерным учеником. Ведется следствие.

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