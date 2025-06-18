Россияне рассказали о своих любимых летних напитках

Более половины (53%) россиян считают воду лучшим летним напитком, который помогает им утолять жажду в жару. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,7 тыс. человек.

На втором месте оказался квас, за него проголосовали 29% опрошенных. В тройку лидеров с результатом в 10% вошли морсы и компоты. Многие респонденты уточнили, что они самостоятельно готовят летом фруктовые напитки.

Еще 4% отдали свой голос за чай и кофе, как в горячем, так и холодном виде.

«Только горячий зеленый чай! Опыт многочисленных командировок в Узбекистан говорит, что от жары он спасает лучше всего», — отметил участник опроса.

2% опрошенных сообщили, что любят утолять жажду сладкой газированной водой. Столько же выбрали вариант «другие». Среди их любимых напитков — соки, молоко и кисломолочные напитки и многое другое.

Врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова до этого говорила, что квас не имеет полезных свойств в своем составе. Она добавила, что естественный процесс брожения невозможен без участия сахара, а это быстрые углеводы, которые итак окружают человека везде и постоянно.

Ранее врач назвал три способа охладиться в жару без кондиционера.