Врач раскрыла опасность любимого многими прохладительного напитка

Квас не имеет полезных свойств в своем составе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, директор медицинского центра «Слимхаус», эндокринолог Екатерина Александрова.

«Там много сахара, и пьем мы его не по 100 мл, а литрами, соответственно, суммарно получаем огромное количество сладости. Идет постоянная стимуляция, инсулиновые выбросы сахара», — объяснила специалист.

Она добавила, что естественный процесс брожения невозможен без участия сахара, а это быстрые углеводы, которые итак окружают человека везде и постоянно.

В пресс-службе Роспотребнадзора до этого предупреждали, что людям с гастритом и циррозом печени следует отказаться от кваса.

При этом в ведомстве отметили, что у напитка есть и полезные для здоровья свойства — так, он улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем благодаря наличию углекислоты.

Ранее врач рассказал, кому стоит отказаться от окрошки.