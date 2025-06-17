На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал три способа охладиться в жару без кондиционера

El Español: для охлаждения в жару нужно подержать запястья под ледяной водой
close
Shutterstock

Врач Хосе Мануэль Фелисес из Университета Мурсии (Испания) в интервью изданию El Español рассказал, как улучшить самочувствие и сон в жаркую погоду. Он рекомендовал спать в охлажденных носках, увлажнять постельное белье и погружать запястья в холодную воду перед сном.

По данным Испанского общества неврологов (SEN), от 20 до 48% взрослых в стране в разное время сталкиваются с трудностями при засыпании или поддержании сна. Не менее 10% страдают от хронических и выраженных нарушений.

Доктор Фелисес добавил, что в летний период ситуацию осложняют высокая температура, шум, освещение и использование электронных устройств перед сном. Эти факторы мешают организму естественным образом снизить внутреннюю температуру, что необходимо для наступления глубокого и полноценного сна. В результате человек чаще просыпается ночью, а сам отдых становится поверхностным.

Фелисес рекомендует использовать доступные способы охлаждения. В частности, он советует ненадолго помещать носки в морозильную камеру, а затем надевать их перед сном. Это, по его словам, вызывает выраженный охлаждающий эффект.

Также эксперт советует перед сном обильно увлажнять постельное белье, особенно в условиях отсутствия кондиционера. Кроме того, врач предлагает перед отходом ко сну на 30 секунд опустить запястья в холодную воду — такой метод может дать кратковременное, но достаточное для засыпания ощущение прохлады.

Ранее врач рассказал, как справляться с жарой на рабочем месте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами