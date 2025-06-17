Врач назвал три способа охладиться в жару без кондиционера

El Español: для охлаждения в жару нужно подержать запястья под ледяной водой

Врач Хосе Мануэль Фелисес из Университета Мурсии (Испания) в интервью изданию El Español рассказал, как улучшить самочувствие и сон в жаркую погоду. Он рекомендовал спать в охлажденных носках, увлажнять постельное белье и погружать запястья в холодную воду перед сном.

По данным Испанского общества неврологов (SEN), от 20 до 48% взрослых в стране в разное время сталкиваются с трудностями при засыпании или поддержании сна. Не менее 10% страдают от хронических и выраженных нарушений.

Доктор Фелисес добавил, что в летний период ситуацию осложняют высокая температура, шум, освещение и использование электронных устройств перед сном. Эти факторы мешают организму естественным образом снизить внутреннюю температуру, что необходимо для наступления глубокого и полноценного сна. В результате человек чаще просыпается ночью, а сам отдых становится поверхностным.

Фелисес рекомендует использовать доступные способы охлаждения. В частности, он советует ненадолго помещать носки в морозильную камеру, а затем надевать их перед сном. Это, по его словам, вызывает выраженный охлаждающий эффект.

Также эксперт советует перед сном обильно увлажнять постельное белье, особенно в условиях отсутствия кондиционера. Кроме того, врач предлагает перед отходом ко сну на 30 секунд опустить запястья в холодную воду — такой метод может дать кратковременное, но достаточное для засыпания ощущение прохлады.

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