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Жители дома в российском городе сняли на видео беспилотник, заглядывающий в окна

В Южно-Сахалинске на видео сняли дрон, подлетающий к окнам многоэтажки

Жители Южно-Сахалинска пожаловались на детей, которые запускают беспилотник и заглядывают с его помощью в окна домов. Об этом сообщает Astv.ru.

По информации источника издания, школьники регулярно запускают квадрокоптер у дома №563 по улице Ленина. Дети при этом находятся на стадионе рядом с домами, а дрон направляют к окнам девятиэтажки.

«У нас две кошки, и дети дразнили их коптером: он отлетал от окна, а потом быстро приближался», «Заходим домой — а дрон в окна заглядывает. Нужно, наверное, объяснить детям, что такие вещи наказуемы», — возмутились жильцы дома поведением хулиганов.

После публикации видео с редакцией издания связался 13-летний школьник: он рассказал, что дрон принадлежит ему, а также отметил, что не имел намерений подглядывать за людьми. Он извинился, «если нарушил чей-то покой».

Ранее в Москве полиция задержала нападавших в метро и на улицах хулиганов-грабителей.

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